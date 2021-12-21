İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi, Eyüpsultan Göktürk Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi, Eyüpsultan Göktürk Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de bir program için bulunan Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altınmeşe (42), kaldığı apartmanın 11. katının balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Altınmeşe için bugün Eyüpsultan Göktürk Merkez Camii'nde cenaze programı düzenlendi. Cenaze törenine babası İzzet Altınmeşe, annesi Müzeyyen Altınmeşe, kardeşi Fırat Altınmeşe, iş ve sanat camiasından isimler, yakınları ve sevenleri katıldı. Okunan duaların ardından kılınan cenaze namazı sonrası Altınmeşe'nin cenazesi omuzlar eşliğinde cenaze aracına taşındı. Altıntaş'ın cenazesi Göktürk Mezarlığına defnedildi.

(Selim Bayraktar/ İHA)

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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