İzole olmak ne demek? İzole olmak anlamı ne?

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İZOLE OLMAK NE DEMEK?

İzolasyon : Genellikle inşaat işlerinde kullanılan ve yalıtım manası taşıyan terim.

İzole etmek : Bir kişi ya da bir şeyi çevreden gelebilecek olumsuz etkilere karşı çevresinden ayırmak ya da yalıtımlı bir ortamda bulundurmak. (gerçek)

İzole etmek: Kişiyi hem maddi hem de duygusal bakımdan yalnız bırakmak, yalnız hissettirmek.

İzole Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

1. Ayrı, ayrılmış halde.

2. Yalıtılmış.

3. Yalnız kalmış.

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