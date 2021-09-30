İzole olmak ne demek? İzole olmak anlamı ne? - Haberler
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İzole olmak ne demek? İzole olmak anlamı ne?

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İzole olmak ne demek? İzole olmak anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İzole olmak, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İzole olmak ne demek? İzole olmak anlamı ne? İşte, İzole olmak kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İzole olmak kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İzole olmak anlamı ne? İzole olmak ne demek? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İZOLE OLMAK NE DEMEK?

İzolasyon : Genellikle inşaat işlerinde kullanılan ve yalıtım manası taşıyan terim.

İzole etmek : Bir kişi ya da bir şeyi çevreden gelebilecek olumsuz etkilere karşı çevresinden ayırmak ya da yalıtımlı bir ortamda bulundurmak. (gerçek)

İzole etmek: Kişiyi hem maddi hem de duygusal bakımdan yalnız bırakmak, yalnız hissettirmek.

İzole Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

1. Ayrı, ayrılmış halde.

2. Yalıtılmış.

3. Yalnız kalmış.

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