İznik'te bir hayırsever 4 bakkala giderek dar gelirli 14 vatandaşın borcunu ödedi
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İznik'te bir hayırsever 4 bakkala giderek dar gelirli 14 vatandaşın borcunu ödedi

İznik'te bir hayırsever 4 bakkala giderek dar gelirli 14 vatandaşın borcunu ödedi
07.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:33

İznik'te bir hayırsever 3 farklı mahalledeki 4 bakkala giderek dar gelirli 14 vatandaşın veresiye defterlerindeki 6 bin TL'lik borçlarını ödedi.

Bursa'nın İznik ilçesindeki Yeşil Cami, Mahmut Çelebi ve Yeni Mahalle'de bulunan 4 bakkala bir hayırsever giderek vatandaşların borçlarını ödemek istedi.

14 VATANDAŞA YARDIM ETTİ

Hayırsever, veresiye defterinde dar gelirli 14 vatandaşa ait olan 6 bin TL'lik borcu ödedi.

"HEPSİNİ ÖDEDİ"

Yeni Mahalle'de Mücahit adlı bakkalın işletmecisi İlyas Çakmak, yaşananları şöyle anlattı: "Akşamüstü ismini açıklamayan bir vatandaş geldi. Veresiye defterimi açmamı istedi. Defterde yaklaşık 15 kişi kayıtlı. İçlerinden ciddi anlamda ihtiyaç sahibi olan 4 kişiyi belirledik. Hepsinin toplam borcu bin 800 TL tuttu. Çıkarıp hepsini ödedi" ifadelerini kullandı.

İznik'te bir hayırsever 4 bakkala giderek dar gelirli 14 vatandaşın borcunu ödedi

Kaynak: İHA

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