İznik'te yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'nın İznik ilçesinde sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
27.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:34
Bursa'nın İznik ilçesinde sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Boyalıca Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Boyalıca'da öğleden sonra başlayan yağmur bir müddet sonra şiddetini artırırken, Atatürk Caddesi göle döndü. Yağmur sebebiyle sürücüler kontrolü şekilde geçerken, yayalar zor anlar yaşadı. - BURSA
Kaynak: İHA