İznik'te tek katlı ev ile odunluk yandı
İznik ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev ile yanındaki odunluk kullanılamaz hale geldi.
27.11.2019 08:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:26
İznik ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev ile yanındaki odunluk kullanılamaz hale geldi.
Yeşilcami Mahallesi Küme Evleri'nde Mehmet Solmaz'a ait tek katlı binanın yan tarafındaki odunlukta elektrik kablosundan yangın çıktı. Tutuşan odunlar, üç kişinin yaşadığı eve sıçradı.
Evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, ev ile odunluğun kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.
Kaynak: AA