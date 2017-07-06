İznik'te Motosiklet ile Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Koyutürk idaresindeki 16 FCD 70 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İznik-Orhangazi yolu 1. kilometresinde aynı yönde ilerleyen Sinan Zengin yönetimindeki 16 H 9739 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Koyutürk yaralandı.
Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyutürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza esnasında olay yerinden geçen İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, aracını durdurarak yaralıya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.