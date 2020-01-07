İznik'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma yarışma final heyecanı

07.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:27

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bursa Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında "Genç Sadâ" Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İl Finali, 7 Ocak 2020 Salı günü İznik Belediyesi Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barçın Kültür Merkezi Salonunda Yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil açılış konuşması gerçekleştirirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi ŞubeMüdürü Bekir Arslan'da konuşma yaptı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün düzenlediği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Koordinasyonu ve İznik Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Genç Sada" Kuran'ı-Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bursa İl Finallerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi ŞubeMüdürü Bekir Arslan, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil, İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sinan Yüksel, Öğretmen ve Öğrencilerin yanı sıra veliler de katıldı.

Yarışmaya Bursa merkez ve ilçelerindeki 15 İmam Hatip Lisesi Öğrencilerin birincileri katıldı. Yoğun rekabetin yaşandığı yarışmada Jüri üyeleri doğru okuma, Tecvitli, Güzel okuma, Mahreç çıkışları ve benzeri tüm ince detaylara kadar incelediler. Bülbül sesli gençleri temsil ettiği okulların yanı sıra veliler de heyecanla çocuklarını takip ettiler.

Yarışmanın Jüri Üyeliklerini İznik İlçe Vaizi Hasan Akçay, İznik Merkez EşrefzadeCami İmam Hatibi Recep Topçuoğlu, Halit Temiz Camii İmam Hatibi İsmail Demircan yaparken, Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Ömer Çalık Birinci olurken, İnegöl İmam Hatip Lisesi Öğrencisi İrfan Dönmez İkinci, Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip LisesiÖğrencisi Halit Nuri Kılıç Üçüncü oldu.

Yarışmaya katılım sağlayan öğrencilere protokol üyeleri Katılım Belgesi verirken, Öğretmenlerine ise teşekkür belgesi ve hediyeler takdim edildi. İznik Belediye Başkanlığı ise Yarışmacılara Öğle yemeği ikramında bulundu. Birinci olan Ömer Çalık'ın ailesi ve dedesi torununu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kaynak: Bültenler