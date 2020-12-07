İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı

07.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:05
İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı

BURSA'nın İznik ilçesinde bir inşaatın temelinde tarihi esere rastlandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde bir inşaatın temelinde tarihi esere rastlandı. Mavi branda ile kapatılan eserin, mezar odası olduğu tahmin ediliyor.

UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan ve tarihte birçok medeniyete başkentlik yapan Bursa'nın İznik ilçesinde, Yeni Mahalle, Cambaz Sokak'taki bir inşaatın temelinde tarihi eser bulundu. Yetkililere haber verilmesi üzerine İznik Müze Müdürlüğü ve polis ekipleri, bölgeye geldi. Üzeri mavi branda ile örtülen eserin, mezar odası olduğu tahmin ediliyor.


İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı
İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı
İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı
İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı
İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı
İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı
İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı
İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay ALTAY

İlgili Haberler

İnşaat kazısında tarihi eser kalıntıları bulundu
İnşaat kazısında tarihi eser kalıntıları bulundu
Bolu'da inşaat kazısında tarihi eser kalıntıları bulundu
Bolu'da inşaat kazısında tarihi eser kalıntıları bulundu
Son dakika gündem: İznik'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: İznik'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Bülent Ersoy Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Caner Erkin Serdar Aziz Mbaye Diagne İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:05:25. #1.15#
title