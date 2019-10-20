İznik'te devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

İznik'te devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

20.10.2019 21:35
İznik'te devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.


Olay, saat 19.00 sıralarında Göllüce köyü Sarıkaya mevkiinde meydana geldi. Abdullah Yaşar Barçın (72), tarlada çift sürerken kullandığı 16 VG 143 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörden düşen talihsiz çiftçi, pulluğun altında kalarak yaşamını yitirdi. Üç çocuk babasının cansız bedenine akrabaları ve köylüler ulaştı. Jandarma olayla ilgi tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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