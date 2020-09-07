İznik'te devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
07.09.2020 08:39 | Son Güncelleme: 07.09.2020 08:48
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sercan B. idaresindeki 16 R 9641 plakalı otomobil, Göllüce Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA