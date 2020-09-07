İznik'te devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
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İznik'te devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İznik'te devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
07.09.2020 08:39 | Son Güncelleme: 07.09.2020 08:48

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sercan B. idaresindeki 16 R 9641 plakalı otomobil, Göllüce Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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