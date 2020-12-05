İznik'te 5 lahit bulunan zeytinlikte yeni mezar odaları bulundu
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İznik'te 5 lahit bulunan zeytinlikte yeni mezar odaları bulundu

05.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:24
İznik'te 5 lahit bulunan zeytinlikte yeni mezar odaları bulundu

BURSA'nın İznik ilçesinde, 5 lahitin bulunduğu zeytinlik alanda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli yeni mezar odaları bulundu.

BURSA'nın İznik ilçesinde, 5 lahitin bulunduğu zeytinlik alanda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli yeni mezar odaları bulundu. Toplu mezar anlamına gelen 'Nekropol'deki kazı alanındaki mezarlar görüntülendi.

İznik'in Hisardere Mahallesi mevkisinde, özel mülkiyet olan zeytinlikte son 2 yılda yapılan kazılarda 5 lahit bulundu. İlk lahitin bulunmasının ardından 10 dönümlük zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 94 bin lira karşılığında kamulaştırıldı. Kaçak kazıların önüne geçmek amacıyla kamulaştırılan alan, tel örgüyle çevrilirken, çevresine güvenlik kamerası sistemi kuruldu. Koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine ara verilen çalışmalar, 2 ay önce tekrar başladı. Kazıda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu. Toplu mezarların olduğu alan anlamına gelen 'Nekropol'deki kazı alanı, yağmurda hasar görmemesi için özel branda ile kapatıldı.

YENİ MEZAR ODALARI BULUNDUMezar odasının çevresindeki çalışmaya devam eden ekipler, yeni mezar odalarına da rastladı. Yeni keşfedilen çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odasının  Roma Dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. 

Ekiplerin, zeytinlik alandaki kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.


İznik'te 5 lahit bulunan zeytinlikte yeni mezar odaları bulundu
İznik'te 5 lahit bulunan zeytinlikte yeni mezar odaları bulundu
İznik'te 5 lahit bulunan zeytinlikte yeni mezar odaları bulundu
İznik'te 5 lahit bulunan zeytinlikte yeni mezar odaları bulundu
İznik'te 5 lahit bulunan zeytinlikte yeni mezar odaları bulundu
İznik'te 5 lahit bulunan zeytinlikte yeni mezar odaları bulundu
İznik'te 5 lahit bulunan zeytinlikte yeni mezar odaları bulundu
İznik'te 5 lahit bulunan zeytinlikte yeni mezar odaları bulundu
İznik'te 5 lahit bulunan zeytinlikte yeni mezar odaları bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay ALTAY

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