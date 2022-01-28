İZNİK, BURSA (İHA) - İznik'te 2000 yıllık Herkül kabartması tahrip edildi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait 2000 yıllık Herkül kaya kabartması tahrip edildi. Tarihi eser yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Hisardere köyü yolu üzerinde, Deliktaş civarında, 1800 yıl önce taş ocağında çalışan işçiler için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği meçhul kişilerce tahrip edildi. İddiaya göre, heykelin sağ elindeki, gücü temsil ettiğine inanılan asa yok oldu.

Ayrıca Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı sahası, daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü.

MS. 3. yüzyılda taş ocağında bulunan kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde göre Herakles olarak anılan Herkül'ün; Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğlu olduğuna inanılıyor. Heykel ve kabartmaların o devirlerde kötülüklerden insanları koruduğuna inanılıyordu. Kabartmada, Herkül'ün sağ elinde, gücünü temsil eden asa, sol elinde, öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor. Bu karakter, Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma mitolojisinde Herkül olarak biliniyor.