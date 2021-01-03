İznik sahili, sokak hayvanlarına kaldı
03.01.2021 13:30 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:34
BURSA'nın İznik ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan göl kenarında sokak hayvanları dolaşırken, güzel görüntüler ortaya çıktı.
BURSA'nın İznik ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan göl kenarında sokak hayvanları dolaşırken, güzel görüntüler ortaya çıktı.
İznik ilçesinde halk, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerine çekilirken, cadde ve sokaklar da sokak hayvanlarına kaldı. Sokak köpeklerinin göl kenarında toplandığı, suya girdiği görüldü. Hava sıcaklığının 13 dereceyi gösterdiği ilçede İznik Gölü'ne giren köpekler, güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ