İznik Gölü'nde su çekildi, tarihi eser olduğu sanılan çapaya rastlanıldı

BURSA'da, kuraklık nedeniyle suyun çekildiği İznik Gölü'nde, tarihi eser olduğu tahmin edilen çapa bulundu. Kayığı delen çapa, jandarma ekiplerince incelenmek üzere İznik Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde, kuraklık nedeniyle suyun çekilmesiyle uzun zamandır su altında kalan materyaller de gün yüzüne çıkmaya başladı. Göle açılan Mehmet Güleç'in kayığına sert cisim çarptı. Kayığında delik meydana gelen Güleç, çarpan cismin çapa olduğunu görünce alarak, kıyıya çıkardı. Güleç, tarihi eser olma ihtimalini düşünerek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çapayı incelenmek üzere İznik Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.Gölde çapayı bulan ve heyecanlandığını belirten Mehmet Güleç, "Bu çapa teknemize çarptı hatta delik açtı. Uzun yıllar önce atalarımız yol ve araç koşulları el vermediğinden 3-4 iskelenin bulunduğu gölde, Orhangazi ilçesine ve Karsak Boğazı'na üzüm taşırlarmış. Bu çapanın, o dönemki bir gemiye ait olabileceği aklımıza geldi. Bunun tarihi eser olduğunu düşünerek jandarma ekiplerine teslim ettim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay ALTAY