İznik Gölü'nde korkutan görüntü- İznik Gölü bu yılda 20 metre çekildi İznik Gölü'nde korkutan görüntü İznik Gölü bu yılda 20 metre çekildi Yaz aylarının gelmesi havanın ısınmasıyla birlikte her yıl bir miktar çekilen İznik Gölü'ne bu sene 20 metrelik bir çekilme yaşanıyor.

İznik Gölü'nde korkutan görüntü

İznik Gölü bu yılda 20 metre çekildi

BURSA - Yaz aylarının gelmesi havanın ısınmasıyla birlikte her yıl bir miktar çekilen İznik Gölü'ne bu sene 20 metrelik bir çekilme yaşanıyor. Çekilme ile birlikte kıyıdaki tekneler toprak üzerinde kalırken oluşan görüntü tatilciler ve işletmecileri tedirgin etti.

Türkiye'nin beşinci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyük gölü olan İznik Gölü'nde su 20 metre çekildi. 298 kilometrekarelik yüz ölçümü ile Türkiye'nin en büyük beşinci gölü konumundaki İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Turizmci Ali Karaman, "Her geçen gün su çekiliyor. Limandan küçük tekneler ile karaya çıkmaya zorlanıyoruz. Aşırı sıcaklar suyun buharlaşması, tarımsal sulama, barajlar gölü eritiyor. Korkuyoruz" dedi. İznik gölü kıyısında çay bahçesi bulunan Erol Aslan ise, "Aşırı bir çekilme var. Endişe verici. Her gün müşterilerimiz bunu soruyorlar. Göl 20 metre kadar çekildi" dedi.

Kaynak: İHA