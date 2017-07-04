İzne Gelen Asker Trafik Kazasında Öldü

İZNİNİ geçirmek üzere ailesinin oturduğu Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ne gelen 20 yaşındaki jandarma er Mustafa Özcan, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.



Olay, dün gece Oğuzeli ilçe merkezinde meydana geldi. İstanbul'da vatani görevini yaparken izin alarak ailesini ziyarete gelen Mustafa Özcan, kendisine ait plakası öğrenilemeyen motosikletle dışarı çıktı. Özcan, arkadaşlarının yanına gitmek isterken sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpışarak yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Özcan'ı Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aacil serviste yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren ve ölümüyle yakınlarını yasa boğan Özcan'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 6 aylık asker olduğu öğrenilen Özcan'ın cenazesi, otopsinin tamamlanmasının ardından Oğuzeli'nde toprağa verilecek. - Gaziantep