İzne çıkan uzman çavuş valiz içine sakladığı 10 kilo 50 gram uyuşturucu maddesi ile yakalandı

ERZİNCAN (İHA) - Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulan uzman çavuşun kullandığı araçta yapılan arama da 10 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalara istinaden şüphe üzerine bir araç durduruldu. Narkotik köpeği Eris'in araç içerisinde yaptığı aramada, aracın bagaj kısmında bulunan 2 adet valiz içerisinde 10 parça halinde 10 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Aracın İstanbul'dan kiralık olduğu ve araç şoförünün İstanbul'da görevli senelik izinde olan Uzman Çavuş Mesut A. olduğu tespit edildi. Mesut A. ve araç içerisindeki Dilara D. sevk edildiği adli makamlarca TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM