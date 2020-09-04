Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi! Yol ulaşıma kapandı Son dakika: Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 28 araç birbirine girdi. 112 Acil ekipleri bir yaralıya müdahale ederken, yolun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. 28 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sonrası TEM Otoyolu trafiğe tamamen kapandı. Ekipler kapanan yolu açabilmek için çalışma başlattı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR

112 Acil ekipleri yaralılara müdahale ederken, yolun ulaşıma açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA