Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi! Yol ulaşıma kapandı
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Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi! Yol ulaşıma kapandı

Son dakika: Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 28 araç birbirine girdi. 112 Acil ekipleri bir yaralıya müdahale ederken, yolun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

04.09.2020 21:10 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:23

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. 28 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sonrası TEM Otoyolu trafiğe tamamen kapandı. Ekipler kapanan yolu açabilmek için çalışma başlattı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR

112 Acil ekipleri yaralılara müdahale ederken, yolun ulaşıma açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var
Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var
Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi! Yaralılar var

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Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi! Yol ulaşıma kapandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (10)
HE HE: buraya yorum yazanların çoğuda belki öyledir bilinmez ama gerçekten ben sade bizim ilimizde vardır sanıyordum ama bakıyorum memlekette sürücülerin sekseni hışdo maganda Allahım o sıfatlardan etmesin cümlemizi kazalardan korusun
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RANA: İnanın arabayla biryere gitmekten panik oluyorum nedir bu insanların telaşı 5dakika geç git dediğiniz gibi yazık diyilmi o insanlara hepsinicocuğu ailesi var
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YUSUF TOPAL: TRAFİKTE ÇOK SABIRSIZ VE ACELE GİDEN BİR TOPLUMUZ. KAVŞAKTA ARAÇ GEÇİŞİNİ BEKLERKEN ARKAMIZDA KORNA BASAN NİCE SERVİS VE ACELECİ ŞOFÖRLERİMİZ VAR. ALLAH AKIL VE İZAN VERSİN. GEÇMİŞ OLSUN BU KAZADA YARALANAN İNSANLARIMIZA, ALLAH ŞİFA VERSİN.
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