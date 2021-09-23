İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira para cezası kesildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 197 bin 865 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2007'de hizmete alınan denetim ve kontrol uçağı sayesinde deniz kirliliğine anında müdahale ediliyor.

İzmit Körfezi'nde denize uçağıyla yapılan denetimlerde, belediye ekipleri Derince ilçesindeki bir limanda demirli Panama bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, liman çevresinde önlem alarak geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekip kirliliğin yayılmasını önledi.

Denize petrol türevi döktüğü belirlenen gemiye, 1 milyon 197 bin 865 lira para cezası kesildi.