İzmit Belediyesi'nin 72 bin TL'ye Atatürk heykeli yaptırdığı iddiası
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İzmit Belediyesi'nin 72 bin TL'ye Atatürk heykeli yaptırdığı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel
İzmit Belediyesi'nin 72 bin TL'ye Atatürk heykeli yaptırdığı iddiası

İzmit Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda, Sanat Sokağı'ndan yaklaşık bir önce çalınan Atatürk heykelinin yerine yapılan yeni heykel için belediyeye 72 bin TL fatura kesildiği iddia edildi. İddianın gündeme gelmesinin ardından söz konusu faturanın görselini paylaşan İzmit Belediyesi Basın Sözcüsü Sercan Al, heykel için 14 bin TL ödendiğini açıkladı.

İzmit Sanat Sokağındaki Atatürk büstünün çalınmasının ardından İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk heykeline 72 bin TL ödendiği iddiası belediye meclisinde gündeme taşınmıştı.

''GERÇEK MEBLAĞ 14 BİN LİRADIR''

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunanİzmit Belediyesi Basın Sözcüsü Sercan Al, "Halkın manevi değerlerinin, maddiyata dayandırılarak yapılan algı çalışmalarından dolayı çok üzgünüz. İzmit Belediyesi 2020 yılı Denetim Komisyonu raporu sonrasında gazetelere servis edilen "Atatürk heykeline 72 bin lira ödediler" ifadesi kesinlikle gerçek dışıdır. Konuyla ilgili kesilen gerçek fatura aşağıdadır. Faturada görüldüğü üzere gerçek meblağ, ortaya atılan 72 bin lira değil 14 bin liradır. Yani ortaya atılan iddianın çok çok aşağısındadır. Halkımızın bu gerçek dışı beyanlara itibar etmemesini diliyoruz." İfadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi'nin 72 bin TL'ye Atatürk heykeli yaptırdığı iddiası
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
İzmit Belediyesi'nin 72 bin TL'ye Atatürk heykeli yaptırdığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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İzmit Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda, Sanat Sokağı'ndan çalınan Atatürk heykelinin yerine yapılan yeni heykel için belediyeye 72 bin TL fatura kesildiği iddia edildi.

Faturanın görselini paylaşan İzmit Belediyesi Basın Sözcüsü Sercan Al, heykel için 14 bin TL ödendiğini belirtti.

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