İzmirli şehidin son görüntüleri ortaya çıktı
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İzmirli şehidin son görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmirli şehidin son görüntüleri ortaya çıktı Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonunda dün araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın operasyona çıkmadan önceki son...

İzmirli şehidin son görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR - Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonunda dün araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın operasyona çıkmadan önceki son görüntülerini paylaştı.

İzmirli şehidin son görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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