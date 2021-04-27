İzmirli şehidin son görüntüleri ortaya çıktı

İzmirli şehidin son görüntüleri ortaya çıktı Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonunda dün araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın operasyona çıkmadan önceki son...