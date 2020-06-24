İzmirim Kart için üçüncü merkez İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmirim Kart başvuru merkezlerinin üçüncüsünü Balçova Fahrettin Altay Aktarma Merkezi'nde hizmete aldı.

Merkezde engelli, 65 yaş, 60 yaş, öğrenci ve öğretmen kart işlemleri yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kart başvuru merkezlerinin sayısını üçe çıkardı. Kentin batısındaki ilçelere hizmet vermek amacıyla açılan Fahrettin Altay Aktarma Merkezi'nde bulunan kart başvuru merkezinde engelli, 65 yaş, 60 yaş, öğrenci ve öğretmen kart işlemleri yapılıyor.

Merkez hafta içi 08.00-12.00 ve 13.00-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Başvuru için gerekli belgeler hakkında bilgiye www.eshot.gov.tr internet adresinden veya 0 232 320 0 320 numaralı ESHOT Çağrı Merkezi'nden ulaşılabilir. Ana binası Konak'ta bulunan merkezlerin ikincisi, Şubat ayında Bostanlı İskele Aktarma Merkezi'nde açılmıştı.

Kaynak: Bültenler