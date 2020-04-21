İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 462 aileye kuru gıda yardımı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 462 aileye kuru gıda yardımı - Haber

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 462 aileye kuru gıda yardımı

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 462 aileye kuru gıda yardımı İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kentte yardıma muhtaç olan 462 aileye her ay kuru gıda yardımında bulunurken 150 aileye de 915 lira maaş yardımında bulunuyor.

21.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:27
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 462 aileye kuru gıda yardımı

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 462 aileye kuru gıda yardımı

İZMİR - İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kentte yardıma muhtaç olan 462 aileye her ay kuru gıda yardımında bulunurken 150 aileye de 915 lira maaş yardımında bulunuyor. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, "Biz bu kuru gıda yardımını sadece Ramazan ayına özel yapmıyoruz. Bu ayda da yapacağız ve yaptık zaten. Yardıma muhtaç insanlara her ay ulaşmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince onlara dokunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, her ay ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı kuru gıda yardımını bu ayda muhtaç ailelere ulaştırdı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'in bizzat elleriyle teslim ettiği yardım paketini alan vatandaşlar kendilerine teşekkür ederken, Ataseven yardımları sadece Ramazan ayına özel yapmadıklarını, her ay ihtiyaç sahiplerini güçlerinin yettiğince ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi. Yardım paketlerinin ailelere ulaştırılması öncesi basın açıklamasında medya mensuplarına bilgi veren Muzaffer Ataseven, mazbut vakıfların hayırlarını yerine getirdiklerini söyledi. Ataseven, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan kuru gıda yardımının yanı sıra İzmir ve Manisa'da 150 aileye de aylık bağladıklarını ifade etti.

"İzmir Bölge Müdürlüğü olarak her ay 462 aileye kuru gıda yardımında bulunuyoruz"

İzmir Bölge Müdürlüğü olarak İzmir ve Manisa'da her ay 462 aileye kuru gıda yardımında bulunduklarını beyan eden Muzaffer Ataseven, "Bildiğiniz gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü, mazbut vakıfları idare ve sevk etmektedir. Mazbut vakıflar demek, Selçuklular döneminde, Osmanlılar döneminde kurulmuş günümüze kadar süren, mal varlığı olan ve gelirleri olan vakıflardır. Bunlardan bir kaç tanesini örnek olarak vereyim; mesela Zağnos Paşa Vakfı, Zağnos Paşa Vakfı, Fatih Sultan Mehmed Han'ın vezirlerinden birisi. Onun İzmir'de kurmuş olduğu bir vakıf. Lütfü Paşa Vakfımız var; Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden. Bunlar hala daha mal varlığı olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare ettirilen vakıflardan. Bunların hayır şartları şöyle; 'İhtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunulacak.' Biz normal şartlarda vakıflarımızın hayırlarını yerine getiriyoruz. Bu bağlamda konuşacak olursak İzmir Bölge Müdürlüğü olarak her ay 462 aileye kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Bunun 235'i İzmir, 277'si Manisa'da. Şunun altını özellikle çizmek isterim; biz bu kuru gıda yardımını sadece Ramazan ayına özel yapmıyoruz. Bu ayda da yapacağız ve yaptık zaten. Yardıma muhtaç insanlara her ay ulaşmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince onlara dokunmaya çalışıyoruz. Ama salgın hastalığın olduğu bugünlerde sokağa çıkma kısıtlamaları var. Bu zor zamanlarda da onların yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

150 aileye muhtaç maaşı

Kuru gıda yardımlarının yanı sıra 150 aileye de aylık 915 lira muhtaç maaşı verdiklerini basın toplantısında açıklayan Ataseven, "İhtiyaç sahibi bazı ailelere muhtaç maaşı vermekteyiz. Toplamda 150 yardıma muhtaç ailemize her ay 915 lira maaş vermekteyiz. Öğrenci bursları vermekteyiz. Şimdi de siz basın mensuplarıyla birlikte ailelerimizin yanına giderek yardımlarımızı ulaştıracağız" dedi.

İhtiyaç sahibi aileler teşekkür etti

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, basın toplantısının ardından ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine giderek kuru gıda paketlerini elleriyle teslim etti. Yardım paketlerini teslim alan aileler, yardım için teşekkürlerini dile getirdi. Aileler, her ay yardımı kendilerine ulaştıran yetkililere hayır duası etti.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 462 aileye kuru gıda yardımı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haber
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haber
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haber
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Görüntü bugün koronavirüs vakasının en çok görüldüğü kentimizde çekildi Haber
Görüntü bugün koronavirüs vakasının en çok görüldüğü kentimizde çekildi
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haber
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini...
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
AKOM, İstanbulluları uyardı: Serin ve yağışlı hava geliyor
AKOM, İstanbulluları uyardı: Serin ve yağışlı hava geliyor
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı
Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Ergin Ataman Shane Larkin Burak Yılmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 462 aileye kuru gıda yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:25:48. #1.14#
title