İzmir usta tiyatrocu ile ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı
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İzmir usta tiyatrocu ile ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı

Usta tiyatrocu ile ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı (2)TOPRAĞA VERİLDİİzmir'de, kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu Jale Birsel'in (92) cenazesi Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'ndeki törenin ardından Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

19.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:04
İzmir usta tiyatrocu ile ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı

Usta tiyatrocu ile ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

'de, kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu Jale Birsel'in (92) cenazesi 'ndeki törenin ardından Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Cenazeye, ailesi, sevdikleri ve sanatçı dostları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Birsel için helallik alındı. Birsen'in cenazesi, gözyaşları içinde Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: İzmir usta tiyatrocu ile ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı
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