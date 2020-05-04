İZMİR Tire'de 'çekirge istilasına' kimyasal mücadele başlayacak
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İZMİR Tire'de 'çekirge istilasına' kimyasal mücadele başlayacak

İZMİR Tire'de 'çekirge istilasına' kimyasal mücadele başlayacak
04.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:53

Tire'de 'çekirge istilasına' kimyasal mücadele başlayacakİZMİR'in Tire ilçesindeki Akarca Ovası'nı istila eden çekirgeler, tüm mahsulleri yiyerek yok etmeye başladı.

Tire'de 'çekirge istilasına' kimyasal mücadele başlayacak

İZMİR'in Tire ilçesindeki Akarca Ovası'nı istila eden çekirgeler, tüm mahsulleri yiyerek yok etmeye başladı. Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Tıraş, gelen ihbar üzerine ekiplerin sahada yaptıkları çalışma sonucu kimyasal mücadele başlatacaklarını söyledi.

Tire'deki Akarca Ovası'nda görülen binlerce çekirge çiftçinin ürünlerine zarar verdi. Çekirge sürüleri dağ ve tepedeki otları bitirmesinin ardından ovaya indi. Domates, biber, kavun ve karpuz gibi mahsulleri talan eden çekirgeler, büyük paniğe neden oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Tıraş, ovada yerel bir çekirge türünün popülasyonunda artış olduğunu belirtip, "Hafta sonu gelen ihbarın ardından bugün İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz sahada araştırma yaptı. Araştırma sonucunda sahada, 'yeşil çekirge' dediğimiz yerel çekirgelerin popülasyonlarının arttığını tespit ettik. İl Müdürlüğü ekiplerimizle görüştük ve ilaçlama kararı verildi. İlaçlar Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından temin edildi. Köylülerin desteği ve Tire İlçe Ziraat Odası'nın da katılımıyla yarın için ilaçlama programı yaptık. İlaçlamadan sonra popülasyonun kontrol altına alınacağını düşünüyoruz. Takibini yapacağız ve kısa sürede bu sorunu çözeceğimize inanıyoruz" dedi.

'HAVADAN İLAÇLAMA YAPMAK YASAK'

Üreticinin dağlık alanlarda drone ile ilaçlama yapılması yönündeki taleplerine ilişkin de konuşan Mutlu Tıraş, "Havadan ilaçlama zararlı canlılarla birlikte doğadaki diğer canlıları öldürdüğü ve doğaya zarar verdiği için yasaklandı. Bu uygulamayı yapamıyoruz. Traktörlerin arkasına takılan aparatlarla ilaçlamamızı yapacağız. 800 dekarlık bir alanda ilaçlama yapacağız. Takibi yapılarak kalan 400 dekar alanda da gerekirse ilaçlama yapacağız" diye konuştu.

'İSTİLA KONUSUNDA UYARDIK'

Bölgede çekirgenin 2018 yılında da görüldüğünü dile getiren 26 yaşındaki Ziraat Teknikeri Barış Gül, ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde görüldüklerine dikkati çekip, "İş yerimiz bu araziye yakın. 2018 ve 2019 yılında da gördük. Bu sene daha fazla olmaya başladı ve çevremize büyük bir zarar verdi. İlk olarak çevremizdeki çiftçileri istila konusunda uyardık. İlaçlamalar yapıldı. Bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 16 üreticisi zarar gördü. Domates, biber, kavun, karpuz gibi ürünlerin özünü yiyor o nedenle zarar büyük. Kendi üreticimizin ilaçlamasını iki gündür yaptırıyoruz. Ancak çözüm olmuyor. Ana merkezleri arkamda bulunan dağ. Bu dağın ilaçlanmasını istiyoruz. Çiftçiler yapabildiği yere kadar çıkarak ilaçlama yaptı. Geri kalan kısımları kendi imkanlarımızla ilaçlamamız mümkün değil" dedi.

'BİR TANESİNDEN 70 TANE ÜRÜYOR'

Çiftçilerden Asım Atalay (40), çekirgelerin çok hızlı bir şekilde ürediğine dikkat çekip, bir an önce ilaçlanması gerektiğini söyledi. Atalay, "Çekirgeler tepeleri, dağları ve ekili olan arazileri sarmış durumda. Yaklaşık 500 dekarlık alanı talan etmiş durumdalar. Domatesi, biberi yemeğe başlıyorlar bir tek sapı kalıyor. Dağdaki yeşil otları da yiyorlar. Çok hızlı bir şekilde ürüyorlar ve larva yapıyorlar. Bir tanesinden 70 tane ürüyor. Arkadaşlarımızın tarlası çok büyük zararda önlem alınmazsa diğer tarlalara doğru gelecek. Tepedeki otlar kuruyunca ovaya indiler ve yeşil mahsullere saldırdılar. Bir an önce ilaçlanması gerekiyor. Kendi imkanlarımızla bu durumu tamamen bitiremeyiz. Çünkü traktörlerle bir dağ ve tepe olan bölgelere çıkamayız. Yetkililer tarafından drone ile ilaçlanması çözüm olur" dedi.

Aileden çiftçi olduğunu belirten Tevfik Cerit (58), çekirge istilasından dolayı zararının çok olduğunu kaydetti. Cerit, geçen yılda çekirgelerin olduğunu ancak bu kadar zarar vermediklerini hatırlatıp, "Bu sene domatesi, ekmemin ardından yemeye başladılar. Dört kez ilaçlama yaptım ama durum değişmedi. 90 dönüm arazime ektiğim tüm ürünleri yediler" diye konuştu.

İZMİR Tire'de 'çekirge istilasına' kimyasal mücadele başlayacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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