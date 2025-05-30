İzmir su kesintisi! İZSU 30-31 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 30-31 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 30 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İzmir su kesintisi! İZSU 30-31 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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