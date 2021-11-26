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İzmir Sefarad Kültür Festivali başlıyor

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İzmir Sefarad Kültür Festivali başlıyor

Konak Belediyesi ile İzmir Musevi Cemaati Vakfı'nın birlikte düzenlediği İzmir Sefarad Kültür Festivali, dopdolu etkinlik takvimiyle üçüncü kez 'Merhaba' demeye hazır.

İZMİR (Bültenler) - Konak Belediyesi ve İzmir Musevi Cemaati Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 16. yüzyıldan itibaren İzmir'de yaşayan Sefarad toplumunun kente ve kent kültürüne katkılarının çeşitli etkinliklerle anlatılacağı İzmir Sefarad Kültür Festivali, üçüncü kez İzmirlilerle buluşuyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ara verilen ve bu yıl büyük bir özlemle beklenen festivalin etkinlikleri 28 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında Kemeraltı Havralar Bölgesi'nde yer alan Sinagoglarda düzenlenecek. Aynı zamanda Yahudilerin bayramı olan Hanuka'nın (Işıklar Bayramı) da kutlandığı günleri kapsayan festival, akıl, anlayış, hak ve adaleti simgeleyen Hanuka öncesinde başlayacak ve son Hanuka mumunun yakılacağı 6 Aralık tarihine kadar devam edecek.

3. İzmir Sefarad Kültür Festivali, İzmir'in çok kültürlülüğünü, zengin tarihi birikimini, insana verdiği değeri farklılıklarıyla harmanlanmış bir bütün olarak ortaya çıkaran geleneğini tam anlamıyla yaşatacak. Türk ve yabancı sanatçı ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşecek sergi, konser, söyleşi, film gösterimi İzmir'deki Sefarad kültürünün zenginliğini bir kez daha gözler önüne koyacak. Sefarad Kültürü'nün gelenekleri, mutfağı, müziği ve inancı çeşitli etkinliklerle anlatılacak.

Sergi, söyleşi, film gösterimi, konser

Hanuka'nın da kutlandığı 28 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 3.İzmir Sefarad Kültür Festivali, Kemeraltı'ndaki Sinangoglar Gezisi ile başlayacak. Festival açılış töreni ise 29 Kasım tarihinde Etz Hayim Sinagogu'nda yapılacak. Sergi, söyleşi, film gösterimi ve konserlerle dopdolu bir programa sahip olan festivalin son günü ise Hanuka (Işıklar Bayramı) Mum Yakma Töreni gerçekleştirilecek. Festival, kemanda İsabelle Durin, piyanoda ise Michaél Ertzschei'nin yer alacağı 'İbrani Romantizmi' adlı konserle son bulacak.

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