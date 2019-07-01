İZMİR Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü 45 yaşındaki Hacı Mehmet Sayan yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Aydın karayolu Yemişlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir otomobil, aniden durduğu öne sürülen Hacı Mehmet Sayan'ın kullandığı elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Sayan, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRDÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntü

Güvenlik kamerası görüntü

Ölenin fotoğrafı

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera İbrahim DANIŞ TORBALI (İzmir), (DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA