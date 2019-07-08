İzmir merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

- Aliağa Emniyet Müdürlüğü'nden detay Şüphelilerin görüntüleri İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın açıklaması İZMİR - İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği iddia edilen 55 kişi yakalandı.

- Aliağa Emniyet Müdürlüğü'nden detay
Şüphelilerin görüntüleri
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın açıklaması İZMİR - İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği iddia edilen 55 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
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