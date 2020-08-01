İZMİR Menderes'teki orman yangınına Suriyeli genç elleriyle müdahale etti Menderes'teki orman yangınına Suriyeli genç elleriyle müdahale ettiSURİYELİ HASAN ALEVLERİ ELLERİYLE SÖNDÜRDÜİzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkiinde çıkan orman yangınına, Suriye'nin Haseke bölgesinden gelen Hasan Al-Hasan (30), avucuyla kucağına doldurduğu toprakla müdahale etti.

Menderes'teki orman yangınına Suriyeli genç elleriyle müdahale etti

SURİYELİ HASAN ALEVLERİ ELLERİYLE SÖNDÜRDÜ

İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkiinde çıkan orman yangınına, Suriye'nin Haseke bölgesinden gelen Hasan Al-Hasan (30), avucuyla kucağına doldurduğu toprakla müdahale etti.

Türkiye'nin kendisine kucak açtığını ifade eden iki çocuk babası Suriyeli Hasan Al-Hasan, Türkiye'ye gönül borcunu ödemek ve yangının kontrol altına alınmasını sağlamak için mücadele ettiğini belirtti. Suriye'deki iç savaştan kaçtıktan sonra Menderes ilçesindeki bir bahçede çalışmaya başlayan Al-Hasan, "Türkiye bize bakıyor, hastalıkta ve sağlıkta. Ben de elimden geleni yapıyorum. Borcumu ödemek için bunu yapmam gerekiyordu. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

Kaynak: DHA