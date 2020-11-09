İzmir Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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İzmir Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

09.11.2020 23:46 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:03

İzmir'in Menderes ilçesinde saat 23.30'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; İzmir Menderes açıklarında saat 23.30'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İzmir Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.1 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.1 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İzmir Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

115 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi hayatını kaybetti, 23 kişinin tedavisi sürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 115 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1011'i taburcu edilmiş olup 23 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." denildi.

İzmir Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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