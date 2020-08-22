İzmir Kumar baskınında yakalandılar, ceza yememek için 5 metre yükseklikten atladılar Kumar baskınında yakalandılar, ceza yememek için 5 metre yükseklikten atladılarİZMİR'in Konak ilçesinde bir apartmana yapılan kumar baskınından kaçmaya çalışan 3 kişi, 5 metre yükseklikten atlayıp yaralandı.

Kumar baskınında yakalandılar, ceza yememek için 5 metre yükseklikten atladılar

İZMİR'in Konak ilçesinde bir apartmana yapılan kumar baskınından kaçmaya çalışan 3 kişi, 5 metre yükseklikten atlayıp yaralandı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 1268 sokaktaki bir evde kumar oynatıldığı bilgisini alan polis, harekete geçti. Ekipler baskın düzenlerken, bu sırada içeride bulunan kişilerden 3'ü evi terk ederek arka taraftan kaçtı. Mürselpaşa Bulvarı'ndaki boş bir arsaya geçmek isteyen 3 kişi, yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvardan atlayıp beton zemine düşmeleri sonucu yaralandı. Boş arazide mahsur kalan kişiler, telefonla 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen AKS ekipleri, boş arazisinin kapısında bulunan kilitleri kırarak kapıyı açtı. Yürüyemeyen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınırken, yaralılardan biri ambulansa götürüldükleri sırada "Kumar baskınından mı kaçtınız" sorusunu "Para cezası yemeyelim diye. Hayırlı olsuna gelmiştik" şeklinde yanıtladı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA