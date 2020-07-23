İZMİR Kediye çarpmamak için kendi canını hiçe saydı
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İZMİR Kediye çarpmamak için kendi canını hiçe saydı

Kediye çarpmamak için kendi canını hiçe saydıİZMİR'in Konak ilçesinde kıraathane işleten Mehmet Duman (35), motosikletiyle seyir halindeyken birden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaparak düştü ve yaralandı.

23.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:01

Kediye çarpmamak için kendi canını hiçe saydı

İZMİR'in Konak ilçesinde kıraathane işleten Mehmet Duman (35), motosikletiyle seyir halindeyken birden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaparak düştü ve yaralandı. O anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen perşembe saat 10.00 sıralarında Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Duman, motosikletiyle seyir halindeyken birden önüne kedi fırladı. Kediye çarpmamak için direksiyonu sağa kıran Duman, motosikletten düşerek sürüklendi. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan Duman, ayağından hafif yaralandı. Duman'ın çarpmamak için yaralanmayı göze aldığı kedi ise gözden kayboldu. Yaşanan olay, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde motosikletiyle giderken önüne kedi fırlayan Duman'ın yaptığı manevradan sonra düşüp sürüklendiği ardından da çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

'KEDİNİN DEĞİL, KENDİ CANIMI TEHLİKEYE ATTIM'

Olayın kahramanı Mehmet Duman, kedi önüne fırladıktan sonra iki seçeneği olduğunu ve kedinin canını kurtarmaya karar verdiğini söyledi. Duman, "Çok sevdiğim bir arkadaşımın babası vefat ettiği için ben de motosikletimle taziye ziyaretine gidiyordum. Bu sırada önüme karşıdan karşıya geçen bir kedi çıktı. O sırada bir karar vermek zorundaydım. ya kedinin canını ya da kendi canımı tehlikeye atmam gerekiyordu. Ben kedinin canını kurtarmaya karar verdim. Motosikletin üzerinde manevra yapıp kendimi de bir şekilde aşağıya atıp kazayı ufak sıyrıklarla atlatmayı hedefledim. Düşündüğüm gibi de oldu. Verilmiş sadakam varmış" ifadelerini kullandı.

Hayvanları çok sevdiğini belirten Duman, "Görüntüleri izleyince çok mutlu oldum. Bu mutluluğu yaşamaya da devam ediyorum. Kediye bir şey olmaması sebebiyle yaşadığım duyguyu tarif edemem. Ben gerçek bir hayvanseverim. Hemen hemen tüm sokak hayvanlarını beslemeye çalışırım. Zaten çalıştırdığım kıraathanede de kedi besliyorum. Her gün onlara su ve mama veriyorum. Evimde de beslediğim köpeklerim var. Herkesin de hayvanları beslemesini istiyorum" diye konuştu.

İZMİR Kediye çarpmamak için kendi canını hiçe saydı

Kaynak: DHA

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