İzmir Kavşakta Minibüs ile Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kavşakta minibüs ile otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde kavşakta panelvan minibüs ile bir otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Ödemiş-Tire Karayolu Balabanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Ödemiş'in kırsal Ovakent Mahallesi'nden Tire yönüne giden Gökhan Hovarkaya'nın kullandığı 35 JN 303 plakalı panelvan minibüs, kavşakta kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen 58 yaşındaki Basri Çakır'ın kullandığı 48 ACB 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Basri Çakır, yanındaki Sultan Çakır, Rukiye Çakır, Berkan Çakır (17) ve Deniz Çakır (54) yaralandı. Minibüs sürücüsü Gökhan Hovarkaya ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan Basri, Deniz, Berkan ve Sultan Çakır Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Rukiye Çakır ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Deniz Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma minibüs sürücüsü Hovarkaya'yı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.