İZMİR Katil zanlısı bir ay sonra yakalandı

Katil zanlısı bir ay sonra yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, geçen 8 Haziran günü, 8 kurşunla öldürülen Deniz Özdemir'in katil zanlısı Gökhan Yeşil (26), saklandığı evde suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, geçen 8 Haziran Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Yamanlar Mahallesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Deniz Özdemir caddede yürüdüğü sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında art arda ateşlediği silahından çıkan kurşunlarla Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler inceleme başlatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Özdemir'in öldüğü belirlendi.

KAHVEDE TARTIŞMIŞLAR

Cinayetle ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında polis, olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin, Deniz Özdemir'in olaydan kısa süre önce kahvede oturduğu sırada tartıştığı Gökhan Yeşil olduğunu belirleyen polis, Yeşil'i yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın üzerinden bir ay geçtikten sonra, dün Yeşil'i yakaladı. Yeşil emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA