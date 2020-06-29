İZMİR Kamyon yüklü TIR, üst geçide çarptı Kamyon yüklü TIR, üst geçide çarptıİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, dorsesinde arızalı kamyon yüklü bir TIR, üst geçide çarptı.

Kamyon yüklü TIR, üst geçide çarptı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, dorsesinde arızalı kamyon yüklü bir TIR, üst geçide çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Gaziemir'den Konak yönüne giden, dorsesinde arızalı kamyon bulunan, Alpaslan B. yönetimindeki 20 BKS 83 plakalı TIR, yükünün uzunluğu nedeniyle yol üzerindeki üst geçitten geçemedi. Dorsedeki kamyon, üst geçide çarptı. Üst geçitte hasar meydana gelirken, Akçay Caddesi'ndeki araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Üst geçidin yıkılmaması, olası bir faciayı önledi. Olay sonrasında, TIR'ın yolun kenarına çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaynak: DHA