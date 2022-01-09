İzmir Kahveciler Odası Başkanı Kırdı güven tazeledi

İZMİR (AA) - İzmir Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İsmail Hakkı Kırdı, güven tazeledi.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapılan yoğun katılımın sağlandığı genel kurulda Kırdı'nın yanı sıra Jale Büyükdemir ve Ali Metin Akyar başkanlığa aday oldu.

692 oyun kullanıldığı seçimde geçerli oyların 290'ını alan Kırdı, yeniden başkan seçildi. Büyükdemir 269, Akyar ise 114 oy aldı.

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri

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