İzmir Kahve Festivali için geri sayım başladı!

27.09.2019 14:07

Festival Programında ; kahvenin son trendhaberleri, son keşifler,Türkiye'nin en iyi baristaları ile uygulamalı eğitimler, kahve kavurma kursları , özel kahve tadım etkinleri yer alırken, günlük hayatta kahvenin insan vücudundaki etkilerini konu alanspordan sağlığa bir çok konuya değiniliyor.

Festivalde Konser programı ise dolu dolu ;

11 Ekim:

• Ersin Show - Mc

• Dj Emre Serin

• Sinestezi (19.00)

• Dj Serdee - Rnb Party

• Norm Ender (21.30)

12 Ekim:

• Ersin Show

• Mc Dj Emre Serin

• Sonraki İstasyon (18.00)

• Başıbozuk (19.30)

• Yüksek Sadakat (21.30)

13 Ekim:

• Ersin Show

• Dj Emre Serin

• Melike Erbey

• Hakan Doğanay %100 Türkçe Dj Performance

• Biraders (19.30)

• Can Bonomo (21.30)