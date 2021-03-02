İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor
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İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor

02.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:05
İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor

İZMİRLİ Elif Ergül (23), minibüs şoförlüğü yapıyor.

İZMİRLİ Elif Ergül (23), minibüs şoförlüğü yapıyor. İzmir'in tek kadın minibüs şoförü olan Ergül, kendisine 'Şoför Nebahat Abla' denildiğini belirterek, "Bir kadın isterse her işi başarıyla yapabilir" dedi.

Minibüs şoförlüğüne, kadın eli değdi. İzmirli Elif Ergül, 3 hafta önce babasının hatlı minibüsünde şoför olarak çalışmaya başladı. Pınarbaşı- Eskiçamlık hattında yolcu taşıyan Elif Ergül, Türk sinemasının unutulmaz karakterlerinden 'Şoför Melahat Abla'yı hatırlattı.  Dolmuş şoförlüğünün baba mesleği olduğunu söyleyen Elif Ergül, "Babamın yanında yetiştim. Her şeyi onun yanında öğrendim. Araçları seviyorum. Sürücülerle iletişim halinde olmayı seviyorum. Kısacası bu işi seviyorum. Tepkiler iyi. Özellikle kadınların tepkileri çok güzel. 'Kadın şoför' diyorlar. Hatta bir gün dolmuşu erkek arkadaş kullanıyordu. 'Biz kadın şoför kullansın istiyoruz' dediler. Sağa çektik ben geçtim direksiyona. Güzel şekilde gidiyor" dedi.

'İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ YAPARIZ'

Kendisinin sektörde yetiştiğini, yaptığı işi oldukça normal bulduğunu belirten Ergül, şoförlüğün kadınlar için de normal bir iş olarak görülmesini istediğini söyledi. Direksiyon başına geçtiğinden beri meslektaşlarının kendisine, 'Şoför Nebahat Abla' diye seslendiğini belirten Elif Ergül, ayrıca 6 veya 10 tekerlekli gibi daha büyük araçları da kullandığını ifade etti. Ergül, kadınlara da "İsteklerinizin peşinden gidin. Deneyin. Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir erkekten hiçbir farkımız yok bizim. İstediğimiz her şeyi yaparız. Geç yaparız ama bir şekilde tamamlarız o işi" dedi.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Elif Ergül'ün minibüsüne binen yolculardan evli ve 3 çocuk annesi Emine Aydın (45), "Çok güzel yolculuk yaptık. Kadınlarımız bizim gurur kaynağımız. Kadınlarımızın elinden tutulmalı" derken, Arife Balta (55), "Çok güzel yolculuktu. Gurur duydum. İlk kez bir kadın şoförle yolculuk yaptım. Allah işini hayırlı kılsın, güle güle kullansın. Kazası belasız" dedi.

BABASI, MESLEKTAŞLARI GURURLU

Elif Ergül'ün babası Turgay Ergül (46) de kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Pınarbaşı- Eskiçamlık Hattı Durak Başkanı Güvenç Atlı (41), Elif Ergül'ün kadınların her işi yapabileceğini gösterdiğini kaydetti. İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz da Elif Ergül'ün İzmir'deki tek kadın dolmuş şoförü olduğunu, kendisiyle gurur duyduklarını kaydetti.

İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor
İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor
İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor
İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor
İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor
İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor
İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor
İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor
İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor
İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor
İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor
İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor
İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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