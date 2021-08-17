İzmir'in simge isimlerinden Sancar Maruflu son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu'nun (71) cenazesi defnedildi.

Hayatını kaybeden İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu'nun (71) cenazesi defnedildi.

Çoklu organ yetmezliğine bağlı yaşamını yitiren ve kentte "İzmir Baba" olarak bilinen Maruflu için Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda program düzenlendi.

Törene, ailesi, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Maruflu'nun hayatını anlatan bir videonun gösterildiği programda konuşan ağabeyi Selçuk Maruflu, kardeşinin Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı olduğunu belirtti.

Kardeşinin hayatını İzmir'e vakfettiğini belirten Selçuk Maruflu, "İzmir onun her şeyiydi. Onu unutmayacağınızı biliyorum. Gösterdiğiniz vefa ve sevgi için aile adına teşekkür ediyorum." dedi.

Maruflu'nun oğlu Cevat Ziya Maruflu da babasının çok acı çekmesine ve zorluk yaşamasına rağmen başı dik bir şekilde gittiğini ifade ederek, "İnsanların ona sevgisi hiç bitmedi. Sözlerin bittiği yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir milletvekili Atilla Sertel de Maruflu'nun bir vefa insanı olduğunu ve gönüllere taht kurduğunu dile getirerek, "Işıklar içinde uyusun." diye konuştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise çok önemli bir değeri kaybettiklerini belirterek Maruflu'nun bir vefa timsali olduğunu ve onu çok özleyeceklerini söyledi.

Programın ardından Maruflu'nun naaşı Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, Maruflu'nun yakınları, AK Parti Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Necip Nasır, CHP Milletvekilleri Kani Beko, Bedri Serter, Atilla Sertel, Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Maruflu'nun cenazesi, Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer