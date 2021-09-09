İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (4)

FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Fener Alayı düzenledi.

FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Fener Alayı düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan Fener Alayı, Gündoğdu Meydanı'nda son buldu. Vatandaşlar 350 metrelik Türk bayrağını taşırken, Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşün ardından vatandaşlar, Gündoğdu Meydanı'ndaki konser alanına akın etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da konser alanına ziyarette bulundu. Başkan Soyer, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Öte yandan, etkinlik kapsamında Türk Rock müziğinin ünlü gruplarından Athena sahneye çıktı. Konsere katılan İzmirliler, ünlü grubun şarkılarına eşlik etti ve coşku dolu bir akşam geçirdi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık