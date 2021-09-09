İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (4)

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (4)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Fener Alayı düzenledi.

FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Fener Alayı düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan Fener Alayı, Gündoğdu Meydanı'nda son buldu. Vatandaşlar 350 metrelik Türk bayrağını taşırken, Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşün ardından vatandaşlar, Gündoğdu Meydanı'ndaki konser alanına akın etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da konser alanına ziyarette bulundu. Başkan Soyer, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Öte yandan, etkinlik kapsamında Türk Rock müziğinin ünlü gruplarından Athena sahneye çıktı. Konsere katılan İzmirliler, ünlü grubun şarkılarına eşlik etti ve coşku dolu bir akşam geçirdi. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (4)
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (4)
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (4)
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (4)
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (4)
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (4)
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Murat Kurum Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Müge Anlı Seda Sayan Defne Samyeli
Spor Marcao Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 23:48:29. #1.16#

title