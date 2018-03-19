İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi: Çanakkale'yi Görmemiş Birisine Kız Verilmez

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çanakkale şehitlerini anma programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bir kızı olduğunu ve bir gün birisi onu istemeye geldiğinde soracağı ilk sorunun "Çanakkale'yi gördün mü" olacağını belirterek, "Çanakkale'yi görmemiş, bu mücadeleyi içine iyi sindirmemiş birisine kız verilmez" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Çanakkale şehitlerini anma programı düzenledi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez'in yanı sıra çok sayıda öğretmen ve veli de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Şehit Serhan Sığmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, Çanakkale Savaşı'na dair hazırlanan gösteri sahnelendi.

Bir saat süren gösterinin ardından konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Çanakkale'nin; bir vatanı, bir ülkeyi, bir toprağı muhteşem bir şekilde değerli kılan, mahşeri bir kavga olduğunu söyledi. Çanakkale'nin aklın iflas ettiği, sayıların kifayetsiz kaldığı ve inancın muzaffer bir şekilde galip geldiği yerin adı olduğunu kaydeden Ömer Yahşi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünden de alıntı yaparak şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, elinde silahla dilinde Kuran'la arkadaşının arkasında bekleyen ve biraz sonra öleceğini bildiği halde sıraya geçmiş muhteşem bir manzaranın adıdır Çanakkale."

'İZMİR'İN ÇOCUKLARI ÖĞRENECEK'

Konuşmasının devamında gösteri yapan Şehit Serhan Sığmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür eden Yahşi, bu öğrencilerle birlikte ülkenin çok daha güzel yerlerde olacağını belirterek, şöyle dedi:

"Buna yürekten inanıyoruz çünkü bunu hazmetmiş bir gençliği görüyoruz. Çanakkale'yi bir öğretmen olarak her yıl andığımızda şahsi olarak bir cümle kurmak isterim. O da şudur: Çanakkale'yi görmeyen var mı? Çanakkale'ye gidip bu mahşeri izlemeyen var mı? Çanakkale'deki bu kavganın nasıl cereyan ettiğini görmeyen var mı? Hep kendime şu sözü verdim: Bir kızım var ve bir gün birisi istemeye geldiğinde soracağım ilk soru, 'Çanakkale'yi gördün mü?' olacak. 'Çanakkale'deki mücadeleyi gördün mü?' Çanakkale'yi görmemiş, bu mücadeleyi içine iyi sindirmemiş birisine kız verilmez. Çanakkale, en büyük mirasımızdır. Bizi vatan yapan en büyük değerimizdir diye düşünüyorum. 850 bin öğrencimizin zihinlerine, gönüllerine Çanakkale'yi nakşedeceğiz. Nasıl bir tarihle, mücadele ile gelindiğini inşallah İzmir'in çocukları görecek."

Yahşi'nin konuşmasının ardından şiir ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

- İzmir