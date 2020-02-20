İzmir gençlik karnavalı için geri sayım
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İzmir gençlik karnavalı için geri sayım

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen İzmir Gençlik Karnavalı, bu yılda kültür-sanat hayatına yeni bir soluk getirecek.

20.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:58
İzmir gençlik karnavalı için geri sayım

25-28 Haziran tarihleri arasında , Duman, , Ceza, Karsu, Büyük ev Ablukada, Can Bonomo, Pera, Adamlar, Son Feci Bisiklet ve yerli, yabancı birçok ünlü sanatçının sahne alacağı, 'in Urla ilçesinde gerçekleşecek olan Gençlik Karnavalı'nda bu yıl da yepyeni sürprizlere hazır olun!

"Bir Hikayen Olsun" sloganıyla yola çıkan, kamp, eğlence ve müziğin buluştuğu Türkiye'nin ilk Gençlik Karnavalı, 2019'da yaklaşık 200 bin müzikseveri bir araya getirdi. Ve bu sene de "Bir Hikayen Olsun" demeye devam edecek… Çünkü ilkler unutulmaz, ilkler güzeldir, ilkler her zaman eşsiz hikayelere kapı açmıştır.

Kaynak: Bültenler
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