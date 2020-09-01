Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı

İzmir'de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada cinnet geçiren genç kız, 2 kişiyi bıçakladıktan sonra kendine de zarar verdi.

01.09.2020 08:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:12

İzmir'in Konak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıktı. Kavgada Gülizar Y. (19) isimli genç kız, iki erkeği bıçakladıktan sonra kendisine de zarar verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCE İKİ KİŞİYİ, SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI

Olay, gece 04.00 sıralarında Küçükada Mahallesi 2232 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Adem H.(24) ve Engin K.(28) kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin evine misafirliğe gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Gülizar Y. ve evdekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Gülizar Y. elindeki bıçakla Adem H.'yi ve Engin K'yi vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Yaşanan arbede de Gülizar Y. kendini de yaraladı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Olayı duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ağır yaralanan Engin K. ve hafif yaralı Adem H. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olan Gülizar Y. polis eşliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan ağır yaralanan Engin K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İki grubun daha önceden de husumetli olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (5)
PROFESÖR: c. c. cümlesini ıslah etsin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MEHMET: Bu ist sözleşmesi Türk kadının içler acısı yalini gösteriyor örf ve ananemizi ne hale getirdiler bu yasa bize göre degil
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BÜŞRA: Sagopa''nın son klibi izleyin bu haberin üstüne mesajımı o kliple veriyorum.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada 3. Sayfa
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek Ekonomi
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı 3. Sayfa
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı Dünya
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
'Sen benim anneme nasıl küfür edersin' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp 'Halkımızı test etmek için yaptım' diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp "Halkımızı test etmek için yaptım" diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi
Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Evli bir kadınla yakalanan Galatasaraylı Fatih Öztürk, haberi hazırlayan gazeteciye tehdit mesajı gönderdi
Evli bir kadınla yakalanan Galatasaraylı Fatih Öztürk, haberi hazırlayan gazeteciye tehdit mesajı gönderdi
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Beşiktaş'tan Galatasaraylı Martin Linnes'e teklif: Bonservisini al, bize gel
Beşiktaş'tan Galatasaraylı Martin Linnes'e teklif: Bonservisini al, bize gel
Erol Evgin ve Ceylan Ertem'in düeti takipçilerinden tam not aldı
Erol Evgin ve Ceylan Ertem'in düeti takipçilerinden tam not aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Fatma Girik Wilma Elles Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Eylül İzmir Adana Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 10:22:12. #1.15#
title