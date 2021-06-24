İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yeni Başkanını seçti

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulunda 17.başkan seçildi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen genel kurulda 563 üye oy kullandı. P

andemi kuralları çerçevesinde ve geniş katılımla gerçekleşen genel kurulda dört liste yarıştı. 2 geçersiz, 3 boş oyun kullanıldığı seçimde 558 oy geçerli sayıldı.

Dilek Gappi, Murat Attila, Mustafa Yılmaz ve Mehmet Ali Okumuş'un yarıştığı genel kurulda başkanlığı Dilek Gappi yönetimindeki Emek ve Gelecek Grubu kazandı.

Sağduyu Kazandı

Genel Kurul sonrası konuşan Dilek Gappi şunları söyledi;

"İGC olarak yeni döneme çok iddialı bir ekiple başlayacağız. Çünkü biz ekibi oluştururken özellikle şuna dikkat ettik; kişisel, siyasal, ticari kaygısı olmayan kişilerden ekip oluşturduk. Projeleri, iç yapıyı biliyoruz. Ertesi gün ne yapacağımızı biliyoruz. Zaman kaybetmeyeceğiz. Basın sektörünün en büyük sorunun itibar olması içimizi acıtıyor. O nedenle yapacağımız her çalışma bizim için itibarı yükselten kazanca dönmeli. Genç meslektaşlarımızı da kucaklayacağız, tüm meslektaşlarımızı kucaklayacağız. Her eleştiriyi sonuna kadar dinleyeceğiz. Komisyonlarla birlikte aktif bir yönetim tarzı uygulayacağız. Sağduyu kazandı, cemiyetimiz kazandı. Herkese teşekkür ediyorum."

Dilek Gappi yönetimindeki liste ve aldıkları oy şöyle;

Dilek Gappi (274), Semih Aksoy (269), Yılmaz Coşkun (270), Mehlika Gökmen(259), Meltem Seyis(277), Duygu Tuncer(264), Gökhan Soyulmaz(265), Esat Erçetingöz(260), Erdal Erek(264), Mücahit Bektaş (278), Mehmet Güçlü Güler (271)

Kaynak: Bültenler