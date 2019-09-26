İzmir foça'da denizde paniğe neden olan kirlilik

26.09.2019 17:18

Foça'da denizde paniğe neden olan kirlilik

İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça, Gencelli ve Aliağa'ya bağlı Çakmaklı Mahalleleri açıklarında denizden gelen koku ve balıkçıların açık denizde gördükleri kirlilik panik yarattı. Daha önce de bir geminin denize bıraktığı petrol atıkları nedeniyle büyük bir çevre felaketi yaşayan Foça'da vatandaşlar, yetkililerden kirliliğe sahile vurmadan müdahale edilmesini istedi.

Foçalılar, dün geceden beri denizden yakıt kokusu geldiğini iddia ederek Sahil Güvenlik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbarlarda bulundu. Bugün saat 06.00 sıralarında avlanmak için teknesiyle denize açılan amatör balıkçı Eylül Basdur, Yenifoça'daki bir tatil köyünün açıklarında ve Çakmaklı Mahallesi açıklarında aşırı kirlilikle karşılaştığını söyledi. Basdur, denizin üzerinin koyu şekilde akaryakıt ve sintine artıklarına benzer şeylerle dolu olduğuna dikkat çekip, Suyun hali içler acısı. Bir gemiden basılmış ya da fabrikadan sızmış olabileceğini tahmin ediyorum. Kirlilikten dolayı bölgeyi terk edip başka bir yere gitmek zorunda kaldım dedi.

Yenifoça merkezinde oturduğunu ve dünden beri bölgede yoğun bir koku olduğunu belirten vatandaşlardan Tuncay Arslan da yeni bir çevre felaketi yaşamak istemediklerini, açıktan gelen balıkçıların çektiği görüntülerin korkutucu olduğunu ve bu kirliliğin sahile vurmadan önlem alınmasını istediklerini söyledi.

Yenifoça Forum Platformu Dönem Sözcüsü Fırat Korkmaz ise durumu dünden beri takip ettiklerini, Sahil Güvenlik ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdiklerini kaydetti. Korkmaz, yetkililer bize bölgeden numune aldıklarını, tahlile gönderdiklerini ve bölge ile ilgili uydu görüntüleri de dahil inceleme yaptıklarını bildirdi. Biz de kirliliğe derhal müdahale edilmesini talep ediyoruz dedi.

Kaynak: DHA