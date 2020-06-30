İZMİR Foça'da arıtma tesisi tepkisi
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İZMİR Foça'da arıtma tesisi tepkisi

Foça'da arıtma tesisi tepkisiİZMİR'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'ndeki arıtma tesisinin sürekli arıza nedeniyle denize kirli su bırakması bölge halkının tepkisine neden oldu.

30.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:49

Foça'da arıtma tesisi tepkisi

İZMİR'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'ndeki arıtma tesisinin sürekli arıza nedeniyle denize kirli su bırakması bölge halkının tepkisine neden oldu. Deniz kirliliği ve atık suların neden olduğu kokudan bıktıklarını belirten Foçalılar, ihmali bulunan sorumlular hakkında yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Yenifoça Mahallesi'ndeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait atık su arıtma tesisinde, hizmete girdiği 2016 yılından bu yana, iddiaya göre, ortalama olarak haftada bir gün pompa ve motor arızası yaşanıyor. Atık tutan filtreler ise sağlıklı olarak çalışmıyor. Tesiste yaşanan bu arızılar nedeniyle arıtılamayan bu atık suların denize bırakılması nedeniyle özellikle Gencelli mevkisinde denizde kirlilik ve kötü koku yaşanması Foçalıların tepkisine neden oldu. Artık bu konuda sabırlarının kalmadığını belirten yörede yaşayan çevreciler ve doğa tutkunlarının oluşturduğu Yenifoça Forum Platformu'nun 30 üyesi, Büyükşehir Yasası ile belde iken mahalleye dönüştürülen Yenifoça'nın eski Belediye Binası önünde toplanıp, basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdi.

Çevredekiler de platform üyelerin basın açıklamasına destek verdi. Yenifoça Forum Platformu adına basın açıklamasını dönem sözcüsü Özgür Küçüktülü okudu. Küçüktülü; Yenifoça kanalizasyon ve arıtma sisteminin idarenin bir dizi ihmal ve denetimsizliği sonucu çevre dokusu ve insan sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğunu söyledi. Küçüktülü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İZSU tarafından 2014 yılında yapımına başlanan arıtma sistemi ihalesinde kışlık nüfus esas alınmış, yaz yoğunluğu hesaba katılmamış, kıyı koruma yasası uyarınca zorunlu olan açık deniz deşarj sistemi öngörülmemiştir. Deniz Deşarj Sistemi, platformumuzun ve duyarlı çevre gönüllülerinin çabaları sonucu eklenmiştir. 2016 yılında devreye alınmış, bazı aktarma noktalarında sızıntılar oluşmuş, motor ve pompa arızaları nedeniyle atıklar denize boşaltılmak zorunda kalınmıştır. Kanalizasyon sisteminde yağışlı havalarda taşmalar oluşmaktadır. Şu anda olduğu gibi motorlar ve pompalar sürekli arızalanmaktadır. Denizimiz yüzülemeyecek kadar kirli bir deniz haline gelmiştir. Hepimizin özenle korumaya çalışmamız gereken 'mavi bayrak' kaldırılmıştır. Bir ay önce ve 15 gün önce meydana gelen arızalarla pompalar devre dışı kalmış, pislik tutucular taşmıştır. Yetkililere ulaşmaya çalıştık. Bize köklü bir çözüme gidileceği belirtilmesine rağmen İZSU Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde motorların arızalandığı, pislik tutucu tanklar çatladığı için çelik tanklarla değiştirilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir. Sorun devam etmekte, atıklar vidanjörlerle taşınmaya çalışılmaktadır. İyi niyetli girişimlerimize rağmen bize açıklama yapılmadığı gibi, ağır kanalizasyon kokusuna rağmen plajda yüzenler için hiçbir uyarı yapılmamış, halkın sağlığı yok sayılmıştır" dedi.

Sorunun siyasi kaygılarla örtülemeyecek kadar derin olduğuna dikkati çeken Küçüktülü şöyle devam etti:

"Geçmiş dönemde yapılan sorunlu ihalenin yol açtığı tahribatın kalıcı bir biçimde giderilmesi gerekmektedir. Sorunun bir gün bile savsaklanmaya, ötelenmeye tahammülü kalmamıştır. Çok ağır çevre tahribatlarının yanı sıra deniz kirliliği ile de mücadele eden bir platform olarak bu işin takipçisi olacağız ve ihmali bulunan herkes hakkında yasal yollara başvuracağız."

Basın açıklaması alkışlı protesto ile sona erdi.

İZMİR Foça'da arıtma tesisi tepkisi

Kaynak: DHA

Manşet

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