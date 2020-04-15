İZMİR Foça'da 1246 hükümlü tahliye oldu Foça'da 1246 hükümlü tahliye olduYENİ infaz yasasının Resmi gazetede yayımlanmasının ardından İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı.

Foça'da 1246 hükümlü tahliye oldu

YENİ infaz yasasının Resmi gazetede yayımlanmasının ardından İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı. Foça'da yasadan 1246 hükümlünün yararlandığı bildirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen ve Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren infaz düzenlemesinin ardından, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler sabah saatlerinde başladı. Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında hükümlülerin şahsi araç ve özel taksilerle çıkışlara izin verilmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20'yi aşkın ve çoğu körüklü halk otobüsü cezaevi kampüsüne geldi. Hükümlüler alınmadan önce tüm otobüsler görevlilerce dezenfekte edildi. Sosyal mesafeye dikkat edilerek ve otobüs kapasitesinin belirlenmiş oranı kadar kişi araçlara bindirildi. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz ve yetkililer hareketten önce otobüslere gelerek İnfaz Yasası gereği yapılması gerekenleri hükümlülere bir kez daha hatırlattı. Hükümlüler, yetkilileri otobüslerden alkışlarla uğurladı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından hareket eden otobüslerin hükümlüleri İzmir Otogarı ve Halkapınar Metro İstasyonu'na bırakacağı bildirildi. Foça'da yasadan 1246 hükümlünün yararlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA