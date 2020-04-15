İZMİR Foça'da 1246 hükümlü tahliye oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İZMİR Foça'da 1246 hükümlü tahliye oldu - Haberler
Af Yasası, İzmir, Foça, Güncel

İZMİR Foça'da 1246 hükümlü tahliye oldu

Foça'da 1246 hükümlü tahliye olduYENİ infaz yasasının Resmi gazetede yayımlanmasının ardından İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı.

15.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:48
İZMİR Foça'da 1246 hükümlü tahliye oldu

Foça'da 1246 hükümlü tahliye oldu

YENİ infaz yasasının Resmi gazetede yayımlanmasının ardından İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı. Foça'da yasadan 1246 hükümlünün yararlandığı bildirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen ve Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren infaz düzenlemesinin ardından, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler sabah saatlerinde başladı. Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında hükümlülerin şahsi araç ve özel taksilerle çıkışlara izin verilmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20'yi aşkın ve çoğu körüklü halk otobüsü cezaevi kampüsüne geldi. Hükümlüler alınmadan önce tüm otobüsler görevlilerce dezenfekte edildi. Sosyal mesafeye dikkat edilerek ve otobüs kapasitesinin belirlenmiş oranı kadar kişi araçlara bindirildi. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz ve yetkililer hareketten önce otobüslere gelerek İnfaz Yasası gereği yapılması gerekenleri hükümlülere bir kez daha hatırlattı. Hükümlüler, yetkilileri otobüslerden alkışlarla uğurladı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından hareket eden otobüslerin hükümlüleri İzmir Otogarı ve Halkapınar Metro İstasyonu'na bırakacağı bildirildi. Foça'da yasadan 1246 hükümlünün yararlandığı belirtildi.

İZMİR Foça'da 1246 hükümlü tahliye oldu

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haberler
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Türkiye'de korona salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Haberler
Türkiye'de korona salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak
Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Mustafa Şentop Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ümit Besen Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Rüştü Reçber Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Milli Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: İZMİR Foça'da 1246 hükümlü tahliye oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 18:28:03. #1.14#
title