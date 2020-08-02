İZMİR ESNAFIN SÖĞÜŞÇÜ ABLASI YORULMADAN ÇALIŞIYOR İZMİR'de yaz kış demeden yollara düşen Yıldız Koşar, esnafın söğüşçü ablası olarak biliniyor.

İZMİR'de yaz kış demeden yollara düşen Yıldız Koşar, esnafın söğüşçü ablası olarak biliniyor. Beş kişilik ailesinin geçimini tek başına sağlayan Koşar, hafif ticari arabasının bagajında kurduğu mini mutfağında ekmek arası söğüş hazırlayıp satıyor.

İzmir'de yaşayan 3 çocuk annesi 58 yaşındaki Yıldız Koşar, 20 yıl önce eşinin vefatının ardından hayat mücadelesine başladı. Oğlunun 3 yıl önce cezaevine girmesi üzerine 3 torunu ve gelininin de geçimini sağlayan Koşar, bir süre hurdacılık yaptıktan sonra oğlunun işini sürdürerek söğüş satmaya başladı. Söğüşcü abla olarak tanınan ve kısa sürede esnafın sevgisini kazanan Koşar, Kurban Bayramı öncesi pazarları dolaşarak besicilerden sipariş alıyor.

Bir kadın olarak işini sevdiğini anlatan Yıldız Koşar, "Oğlum cezaevine girdi. 38 bin lira borcum vardı. Yetimlerim var. Onlara bakmak zorundayım. İşimi yapmayı seviyorum. Tanımadığım insanlarla tanışıyorum. Eski İzmir, Yeşilyurt, Bozyaka'da herkes beni söğüsçü abla olarak biliyor" dedi. Bir gün öncesinden etlerin siparişini verdiğini anlatan Koşar, yeterince haşladıktan sonra temizleyip şoklandırdığını söyledi. Her sabah saat 05.00'de işe çıkan Koşar şöyle devam etti:

"Yeşilyurt, Eşrefpaşa, Bozyaka, Eski İzmir, Limontepe'de sokak sokak dolaşıp kahvehaneleri geziyorum. Belediyeye başvurdum bana bir yer versinler ben orada durayım. Zor geçiniyorum. Zabıtalar da ceza yazıyor. Mağdur oluyorum. Zabıtaları görünce tazı gibi kaçıyorum. Daha önce ev hanımıydım. Ama şimdi mecbur çalışıyorum. Bir kadın olarak hiçbir gün kötü muameleyle karşılaşmadım. Sadece bir kez arabayla geçen biri bana bağırdı. O sırada abiler kahvehaneden çıkarak beni korudu"

Kaynak: DHA