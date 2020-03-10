İZMİR Eski eşini bıçaklayarak öldürdü
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Polis, Tire, Güncel

İZMİR Eski eşini bıçaklayarak öldürdü

Eski eşini bıçaklayarak öldürdüİZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ercüment A., 1.5 ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'in (61) dükkanına giderek, bıçakla ağır yaraladı.

10.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:56
İZMİR Eski eşini bıçaklayarak öldürdü

Eski eşini bıçaklayarak öldürdü

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ercüment A., 1.5 ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'in (61) dükkanına giderek, bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Melek Dağyel, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir giyim mağazasında meydana geldi. Ercüment A., eski eşi Melek Dağyel'in giyim mağazasına gitti. Ercüment A. dükkanda bilinmeyen nedenle tartıştığı Melek Dağyel'i boğazından bıçakla yaralayarak kaçtı. Melek Dağyel'i kanlar içinde görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Melek Dağyel'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan talihsiz kadın kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Ercüment A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR Eski eşini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: DHA

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İZMİR Eski eşini bıçaklayarak öldürdü

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